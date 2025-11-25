Esce di strada con l’auto nella frazione di Villa Sesso (aggiornamento)

E’ morta in ospedale dove era stata trasportata d’urgenza N.I., la 63enne di Cadelbosco Sopra alla guida della vettura che questa mattina si è schiantata contro un palo a Sesso di Reggio Emilia. Nella ricostruzione dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi ed ha visto la donna perdere improvvisamente il controllo dell’auto, è emersa l’ipotesi che la vittima sia stata colpita da un malore improvviso.

E’ stata trasportata in serie condizioni al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia la donna di 63 anni che, stamane poco dopo le 8:30, in via Cola di Rienzo a Sesso, ha perso il controllo della sua autovettura schiantandosi contro un palo in cemento. La donna, subito soccorsa dai sanitari inviati dal 118, sul posto assieme ai Vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale in codice di massima gravità. Alla Polizia locale il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.