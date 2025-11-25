Bologna Missione Clima raccontata e condivisa con la cittadinanza attraverso Sustainabol

Mercoledì 26 novembre a Filla, lo spazio del Comune per la sostenibilità realizzato nei giardini della Montagnola, si terrà SustainaBol per Bologna Missione Clima, un evento dedicato alla sostenibilità e all’azione climatica. Giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità bolognese a prendere parte attiva alla Missione Clima del Comune di Bologna con una formula speciale che coinvolge le organizzazioni e le persone del territorio a condividere pensieri e azioni per promuovere la cultura della sostenibilità.

Un pomeriggio ricco di contenuti e di esperienze:

cinque laboratori per coinvolgere la comunità sulle buone pratiche di sostenibilità a cura di una parte dei sostenitori di Bologna Missione Clima: Cartiera, Centro Cultura, Dismeco, Parco dei Cedri nel Cuore, Pasto Nomade

due incontri/workshop per condividere con gli architetti e i dottori commercialisti e esperti contabili gli obiettivi di Bologna Missione Clima per trasferire nella loro progettualità i principi e le azioni utili a generare una nuova cultura sostenibile nella nostra città.

un creator talk con 3 creators/attivisti che parleranno del loro modo di vivere la sostenibilità: Alice Pomiato, Ginevra Zolli e Matteo Fallica

un market con 12 realtà artigianali locali che propongono la loro idea di economia circolare attraverso l’offerta dei loro prodotti lavorati a mano con materiali di recupero o di scarto.

Le attività inizieranno alle 15 e termineranno alle 20 circa. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere progetti, condividere idee e scoprire come ciascuno può contribuire a costruire una città più sostenibile e resiliente.

La partecipazione al creator talk è libera mentre per i laboratori è necessario iscriversi utilizzando questo form. I posti sono limitati, quindi è consigliabile iscriversi e arrivare con anticipo per assicurarsi di prendere parte alle attività desiderate.

Sul sito www.sustainabol.it il programma con tutti i dettagli della giornata.

Sustainabol per Bologna Missione Clima si conferma il momento annuale di incontro e partecipazione attiva di Bologna, volto a sensibilizzare e coinvolgere la comunità bolognese sui temi della transizione climatica e sostenibilità. L’iniziativa è coordinata da The Rooom in collaborazione con il Comune di Bologna e la Fondazione IU Rusconi Ghigi.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Hera, Day, Coop, Banca Etica, Tper, Toyota Material Handling Italia e Fondazione del Monte.