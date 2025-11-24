lunedì, 24 Novembre 2025
Senso unico alternato martedì 25 novembre sul Ponte di Veggia

In evidenza
Verranno effettuati lavori FER alla barriera di guard rail

Domani, martedì 25 novembre, su ponte Veggia sarà in vigore un senso unico alternato per consentire a FER la sistemazione in sicurezza della barriera di guard rail a lato ferrovia.

Per evitare gli orari a maggiore densità di transito, il senso unico alternato sarà in vigore a partire dalle ore 8:30 e fino alle ore 12; poi ancora dalle ore 13 alle ore 17.

I lavori termineranno, quindi, entro le ore 17 di domani ma, nel caso rimanessero interventi da eseguire, il senso unico alternato sarà in vigore anche nella giornata di mercoledì 26 con gli stessi orari di chiusura.

 

















