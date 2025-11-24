lunedì, 24 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSan Felice sul Panaro: le elezioni del Forum giovani





San Felice sul Panaro: le elezioni del Forum giovani

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lunedì 1° dicembre 2025, a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 20.30, si terranno le elezioni del Forum Giovani, l’organismo di partecipazione che permette ai ragazzi e alle ragazze del territorio di esprimersi, proporre idee e contribuire alle scelte della comunità.

Il Forum Giovani è uno spazio aperto, inclusivo e democratico, nato per promuovere il dialogo tra le nuove generazioni e l’Amministrazione comunale, per progettare insieme attività, eventi, iniziative culturali, sociali e ambientali. Partecipare significa prendere parte attiva alla vita del paese, far sentire la propria voce e costruire un futuro condiviso. Possono votare ed essere eletti tutti i giovani tra i 15 e i 34 anni iscritti al Forum. Chi non si è ancora iscritto può farlo gratuitamente compilando il modulo disponibile sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it) oppure richiederlo alla seguente mail emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.