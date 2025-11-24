Reggio Emilia, gira per piazzale Europa brandendo dei coltelli: denunciato

Nel primo pomeriggio di sabato 22 novembre, intorno alle ore 14:00, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato interveniva all’interno dei parcheggi di piazzale Europa a seguito della segnalazione, effettuata da un pendolare, della presenza di un soggetto che brandiva alcuni coltelli.
Giunti immediatamente sul posto gli agenti, grazie alle accurate descrizioni fornite dal richiedente, riuscivano a rintracciare immediatamente la persona segnalata, che si trovava ancora sul posto seduto su una panchina.
Si trattava di un 21enne tunisino, noto per alcuni precedenti di polizia, il quale veniva immediatamente sottoposto a perquisizione personale sul posto. La stessa dava esito positivo in quanto, occultati nel vestiario, venivano rinvenuti dei coltelli e alcuni frammenti di lama di cui il soggetto non forniva alcuna giustificazione in merito al possesso.
Sulla base di quanto sopra, il 21enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o aggetti atti ad offendere con il contestuale sequestro dei coltelli e delle lame rinvenute.