Questione moschea, precisazione di Néa Quotidiano in merito al sondaggio tra gli studenti del liceo Formiggini

In evidenzaSassuolo
In merito alla recente inchiesta a cura di Néa Quotidiano, sulla percezione da parte degli studenti delle scuole superiori sassolesi relativamente alla ‘questione moschea’.

In un comunicato inviato dai giovani del centrodestra di Sassuolo si legge: «È circolato recentemente un sondaggio tra gli studenti del liceo Formiggini in cui si chiedeva, attraverso i canali istituzionali della scuola (mail d’istituto), il parere degli studenti relativo alla questione Moschea a Sassuolo».

Néa si dissocia completamente da tale affermazione.

Il sondaggio è circolato in maniera spontanea, senza il coinvolgimento degli organi istituzionali scolastici; né del Liceo A.F. Formiggini né di altri Istituti Superiori di Sassuolo.

