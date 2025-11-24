lunedì, 24 Novembre 2025
La Polizia locale recupera un cane abbandonato vicino al parco della Montagnola

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.

Il pitbull di taglia media era legato ad un arbusto con il guinzaglio e la museruola. E' stato affidato al canile

Era legato ad un arbusto con un guinzaglio e la museruola, infreddolito, bagnato e tremante. È la scena in cui si sono imbattuti gli agenti del reparto Navile della Polizia Locale domenica scorsa, sulla Rampa Maggiore Leopoldo Serra (parte retrostante del parco della Montagnola), inviati sul posto a seguito di una segnalazione. In una parte nascosta della vegetazione, gli operatori hanno individuato un cane meticcio tipo pitbull di colore marrone, di taglia media, che guaiva.

Il cane, con le orecchie tagliate, è apparso denutrito e assetato e dava segno di essere infastidito dalla museruola che cercava di togliere strofinando il muso per terra. Gli agenti, con l’ausilio della Centrale Radio Operativa, hanno subito allertato il canile per il recupero. Nel frattempo, il cane è stato slegato dal guinzaglio che non gli permetteva movimenti fluidi, in considerazione della lunghezza del collare tenuto corto e stretto. Liberato anche dalla museruola, il pitbull è stato in grado di bere l’acqua che gli agenti si erano procurati. Il personale del canile, arrivato sul posto, dopo aver provato a leggere il microchip, senza esito, ha preso in carico il cane.

















