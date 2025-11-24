Inaugurato a Reggio Emilia il Charity store natalizio della Pubblica assistenza Croce Verde

Ha inaugurato lunedì, 24 novembre, il Charity store delle festività natalizie della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. “Anche quest’anno – afferma la Presidentessa Maria Teresa Cozza – il Charity store è l’occasione di trovare tanti regali belli e buoni, anzi direi doppiamente buoni perché il ricavato va a sostenere i nostri servizi e l’aggiornamento del nostro parco mezzi. In questo modo riusciamo ad essere vicini alla comunità, in particolare a chi ha necessità di assistenza e soccorso. Invito tutti a venirci a trovare durante il periodo di apertura dello store, che proseguirà fino alla vigilia di Natale”.

All’inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, hanno preso parte anche il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, l’Assessora Stefania Bondavalli, l’Assessore regionale Alessio Mammi, il coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, le consigliere regionali Anna Fornili ed Elena Carletti, l’onorevole Andrea Rossi.

Il Charity store natalizio di Croce Verde sarà in via Calderini, 4/E a Reggio Emilia, laterale della via Emilia in pieno centro storico. Una serie di prestigiosi (e generosi) brand del territorio hanno donato i tanti prodotti che è possibile trovare allo store: Intrend, Società manifattura tessile, Smeg, Cellularline, Sport Service, Giorgio Nannini, Rossi Profumi, Solime, Stylla.

Lo store è aperto fino al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.