lunedì, 24 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaGiornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domani la cerimonia...





Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani la cerimonia a Palazzo d’Accursio

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
(immagine del Comune di Bologna)

Martedì 25 novembre alle 13.15, nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona alla lapide in memoria delle Vittime di femminicidio nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio.
Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy.

Dalla mattina, sulle sedute di pietra del Cortile d’Onore sarà realizzata l’installazione Un posto occupato, a cura dell’associazione Sos Donna in collaborazione con i centri antiviolenza della Città metropolitana. Un posto occupato è un gesto dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio per testimoniare il posto che prima occupavano a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.

In serata, la facciata di Palazzo Re Enzo su piazza Maggiore si illuminerà di rosso.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.