Due camion coinvolti in un incidente a Mirandola: uno dei conducenti estratto dai Vigili del fuoco

Incidente stradale tra due camion in via Statale Nord – SS12 dell’Abetone e del Brennero – a Mirandola, stamane intorno alle 5:00. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro e quello volontario di Mirandola. Il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, rimasto bloccato nell’abitacolo, è stato estratto dalla squadra dei pompieri, intervenuta con l’ausilio di cesoie e divaricatore, e affidato alle cure del personale medico presente sul posto con ambulanza ed elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a ripristinate le condizioni di sicurezza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.
