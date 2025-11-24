Cina, capacità di energia installata aumenta del 17,3% a fine ottobre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità totale installata di generazione di energia in Cina ha raggiunto 3,75 miliardi di kilowatt (kW) alla fine di ottobre, con un aumento del 17,3% su base annua, secondo i dati ufficiali diffusi lunedì.

La capacità di energia solare ha continuato a trainare l’espansione, balzando del 43,8% su base annua a 1,14 miliardi di kW. Anche l’eolico ha registrato una crescita sostenuta, aumentando del 21,4% fino a 590 milioni di kW, ha reso noto la National Energy Administration (NEA).

Alla fine di settembre di quest’anno, la capacità installata di energie rinnovabili in Cina aveva raggiunto quasi 2,2 miliardi di kilowatt, pari a circa il 59,1% della capacità elettrica installata totale del Paese, secondo precedenti dati della NEA.

La Cina ha costruito il più grande sistema di energia rinnovabile al mondo. Nei primi quattro anni del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), il consumo energetico cinese per unità di prodotto interno lordo (PIL) è diminuito complessivamente dell’11,6%. Pechino ha promesso di accelerare la transizione ecologica a tutti i livelli e di costruire una Cina più bella nei prossimi cinque anni.

Il consumo di elettricità del Paese, un indicatore chiave dell’attività economica, ha registrato un’espansione a doppia cifra il mese scorso, secondo dati precedenti della NEA.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-