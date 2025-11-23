domenica, 23 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSpecifici servizi antidroga della Polizia di Stato: altri due presunti pusher denunciati...





Specifici servizi antidroga della Polizia di Stato: altri due presunti pusher denunciati a Reggio Emilia

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Proseguono incessanti i specifici servizi antidroga effettuati dagli operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio reggiano.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei predetti servizi, personale dell’ufficio investigativo procedeva al controllo in via Ariosto di un 48enne italiano, noto per precedenti per reati proprio in materia di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo si estendeva all’interno dell’abitazione dell’uomo, che si trova sempre in via Ariosto, all’interno della quale venivano rinvenuti, occultati in un mobiletto, circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente oltre che alcuni fogli con scritti delle cifre e dei nomi di possibili clienti.

Sempre nei giorni scorsi, inoltre, gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Emilia procedevano all’identificazione e controllo di un soggetto che stazionava sotto la propria abitazione in via Sforza.

Questa volta si trattava sempre di un 48enne ma di origine marocchina, già noto anche lui alle forze di polizia per via di numerosi precedenti sempre in materia di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di controllo, l’uomo veniva trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina nascosti all’interno di un borsello a tracolla. A quel punto la perquisizione veniva estesa all’interno dell’abitazione dove venivano rinvenuti ulteriori 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Sulla base di quanto sopra, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro di tutta la droga rinvenuta.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.