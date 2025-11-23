Esce di strada con l’auto, donna ferita a Castelfranco Emilia

Oggi poco dopo le 13:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti in via Noce a Castelfranco Emilia per un incidente stradale. Arrivata sul posto la squadra, intervenuta con autopompa serbatoio, ha da subito operato con cesoie e divaricatore per liberare la conducente rimasta bloccata nell’abitacolo, consegnandola per le cure al personale del 118 presente. La donna, 50 anni, è stata trasportata all’Ospedale di Baggiovara in codice 3 per traumi piuttosto seri. Per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro la Polizia locale di Castelfranco Emilia.