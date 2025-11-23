Al Boiardo di Scandiano mercoledì 26 novembre “Brokeback Mountain. A play with music”

La stagione del Cinema Teatro Boiardo, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prosegue mercoledì 26 novembre con Brokeback Mountain – A Play with Music. A vent’anni dall’uscita del film che commosse il mondo, la celebre storia prende nuova vita sul palcoscenico, Edoardo Purgatori e Filippo Contri ne sono i protagonisti insieme a Malika Ayane.

L’indimenticabile racconto di amore, lotta e accettazione, tratto dal testo di Annie Proulx e reso celebre dal film pluripremiato di Ang Lee, diventa una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. Dopo il successo londinese dell’adattamento teatrale firmato da Ashley Robinson, lo spettacolo Brokeback Mountain – A Play with Music arriva in Italia per il primo tour nella stagione 2025/26. I brani originali composti da Dan Gillespie Sells, interpretati da Malika Ayane e da una live band, si intrecciano profondamente alla narrazione, evocando paesaggi sconfinati e dando voce al complesso universo emotivo dei protagonisti della storia, Ennis e Jack. Nei ruoli principali, due giovani attori carismatici e già forti di importanti esperienze nel cinema e nel teatro: Edoardo Purgatori e Filippo Contri; la regia e l’adattamento italiano sono firmati da Giancarlo Nicoletti.

Un’opera teatrale intensa e poetica, capace di fondere parola, musica e immagini in un’unica, potente esperienza scenica.

