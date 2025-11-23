domenica, 23 Novembre 2025
A Prignano domenica 23 novembre inaugurata una “panchina rossa”

Appennino ModenesePrignano
A Prignano sulla Secchia domenica 23 novembre, in occasione della camminata contro la violenza sulle donne è stata inaugurata la panchina rossa solidale per ricordare e non dimenticare le vittime di femminicidio e chi sta subendo maltrattamenti. Sulla panchina è stata posta la scritta “l’amore non è violenza”ed è stata posta all’ingresso della palestra comunale a Prignano sulla Secchia.

La panchina è stata donata dal gruppo delle “Tricottine “ appartenenti alla nuova Proloco di Prignano APS, che nel corso delle serate estive hanno raccolto offerte dal banchetto dei loro manufatti artigianali

La proloco sottolinea che «con questa iniziativa intendiamo dare un segnale concreto del nostro impegno a contrasto di un fenomeno che ogni giorno ci vede vedere impegnati con gesti e azioni di sensibilizzazione ed educazione ai valori del rispetto della dignità femminile».

















Redazione 1

