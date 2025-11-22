Sport. Coppa Davis, domani la finale: Emilia-Romagna protagonista

“Forza Azzurri per questa nuova grande impresa che avrà luogo qui, nella nostra regione. Un vero motivo di orgoglio per Bologna e per tutta l’Emilia-Romagna che in questa settimana ha saputo accogliere con generosità e professionalità le squadre, gli atleti e il pubblico di tifose e di tifosi italiani e stranieri. Un risultato, in termini di promozione della nostra regione, che è già oggi una vittoria e che i numeri non potranno che confermare”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora a Sport e Turismo, Roberta Frisoni, alla vigilia della finale di Coppa Davis 2025 che vedrà nuovamente in campo l’Italia in attesa di conoscere, oggi, la squadra, tra Germania e Spagna, contro cui domani si contenderà la mitica Insalatiera d’argento nella Super Tennis Arena di Bologna.

“Un primo bilancio sui numeri di questa straordinaria edizione sarà fatto domani, prima della partita, dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi- aggiunge Frisoni-. Ma già oggi possiamo dire che siamo molto soddisfatti di come il pubblico nazionale e internazionale ha risposto a questo evento”.

“Ringraziamo il presidente Binaghi, la Federazione, il Comune di Bologna, e tutti coloro che hanno garantito cinque giorni di grande tennis con il loro lavoro- concludono presidente e assessora-. Ora non resta che aspettare domani: di nuovo forza Azzurri, l’Emilia-Romagna è con voi”.