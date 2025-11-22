domenica, 23 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCasalgrandeSabato 29 novembre torna a Casalgrande l’iniziativa solidale “Spesa SOSpesa





Sabato 29 novembre torna a Casalgrande l’iniziativa solidale “Spesa SOSpesa

Casalgrande
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 29 novembre torna a Casalgrande l’iniziativa solidale “Spesa SOSpesa”, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Caritas Casalgrande–Salvaterra, Unità Pastorale Maria Regina della Pace e Caritas di Sant’Antonino.

L’iniziativa, ormai consolidata sul territorio, ha l’obiettivo di raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. La raccolta sarà allestita all’interno di alcuni supermercati del Comune, che hanno scelto di aderire e di accogliere i volontari impegnati durante tutta la giornata.

Dove e quando

I punti vendita che parteciperanno alla raccolta sono:
• Conad Casalgrande
• MD Casalgrande (Veggia)
• Pam Casalgrande

I volontari saranno presenti dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Prodotti richiesti

Si raccolgono principalmente alimenti non deperibili e materiali utili per la vita quotidiana, tra cui:
pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e pannolini per bambini.

Il contributo dei volontari
A supporto dell’iniziativa parteciperanno anche i volontari di:
• Cittadinanza Attiva
• Consigli di Frazione
• Associazione Nazionale Carabinieri
• Associazione Nazionale Alpini – sezione di Casalgrande
• VOS
• le singole Caritas del territorio

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.