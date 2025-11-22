Sabato 29 novembre torna a Casalgrande l’iniziativa solidale “Spesa SOSpesa”, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Caritas Casalgrande–Salvaterra, Unità Pastorale Maria Regina della Pace e Caritas di Sant’Antonino.
L’iniziativa, ormai consolidata sul territorio, ha l’obiettivo di raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. La raccolta sarà allestita all’interno di alcuni supermercati del Comune, che hanno scelto di aderire e di accogliere i volontari impegnati durante tutta la giornata.
Dove e quando
I punti vendita che parteciperanno alla raccolta sono:
• Conad Casalgrande
• MD Casalgrande (Veggia)
• Pam Casalgrande
I volontari saranno presenti dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Prodotti richiesti
Si raccolgono principalmente alimenti non deperibili e materiali utili per la vita quotidiana, tra cui:
pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e pannolini per bambini.
Il contributo dei volontari
A supporto dell’iniziativa parteciperanno anche i volontari di:
• Cittadinanza Attiva
• Consigli di Frazione
• Associazione Nazionale Carabinieri
• Associazione Nazionale Alpini – sezione di Casalgrande
• VOS
• le singole Caritas del territorio