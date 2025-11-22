Pmi Day Confindustria Reggio Emilia: 2.700 ragazzi in visita a 57 aziende reggiane

In occasione della sedicesima edizione del PMI Day, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, promossa da Piccola Industria Confindustria e organizzata nella nostra provincia da Confindustria Reggio Emilia, 2663 studenti di 122 classi di terza media provenienti da 31 scuole della nostra provincia, in queste settimane vengono accolti, ospitati e guidati alla scoperta di 57 imprese del territorio.

Una formula che ogni anno si rinnova per avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa e far conoscere da vicino chi ogni giorno contribuisce a creare valore, innovazione e occupazione. Le imprese aprono le loro porte a studenti, insegnanti e istituzioni locali, dando vita a un dialogo che si fa sempre più ricco, partecipato e continuo. Il tema di quest’anno è “Scegliere”, un invito a riflettere sull’importanza delle decisioni che orientano il percorso personale e professionale di ciascuno e sul significato di assumersi con consapevolezza la responsabilità delle proprie scelte, affrontando con coraggio l’incertezza.

«Gli imprenditori vogliono condividere con gli studenti esperienze e percorsi, per mostrare come ogni scelta imprenditoriale nasca da impegno, visione e capacità di innovare, consapevoli che ogni decisione porta con sé sfide da affrontare» – dichiara Francesca Paoli, Vicepresidente di Confindustria Reggio Emilia e rappresentante della Piccola Impresa. – Il PMI Day è anche un’occasione per far capire ai ragazzi come è cambiato il mondo del lavoro e le numerose opportunità di crescita professionale. La giornata ufficiale è stata il 14 novembre, ma a Reggio Emilia le visite proseguiranno per i mesi di novembre, dicembre e anche gennaio, per accompagnare i giovani nel percorso di orientamento rendendoli più consapevoli delle opportunità. È un impegno importante – conclude Paoli – ma ci crediamo e continuiamo a investire con entusiasmo, grazie alla disponibilità sempre crescente degli imprenditori associati».

L’iniziativa rientra nel programma di attività Giovani & Industria realizzato da Confindustria Reggio Emilia per promuovere il dialogo tra scuole e imprese e l’orientamento scolastico, con iniziative rivolte a studenti, scuole e famiglie.

A livello nazionale il PMI Day è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea e riceve dal 2021 i patrocini del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e per l’ottavo anno consecutivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne ha confermato l’impronta internazionale.

Le aziende che hanno aderito all’iniziativa: Adel System, AMA, Arkema, Atobit, BTREES società benefit, Clevertech, Crisden, Crovegli, Cut Service, Dallai Ernesto, Dino Paoli, E80 Group, Ecomotive Solutions, Edilesse, Ellek Automazioni, Errevi System, Fast 2, Ferrari Rolo Plast, Flash Battery, Fluid-Press, Fortlan-Dibi, Gab Tamagnini, GB ServiceLab, Genmac, Ghepi, Gigli Costruzioni, I.T.ALI., Immergas, Interpuls, Isi Plast, Kubota Gianni Ferrari, LAB, Lodi, Lombardini Rehlko, Lovemark, Mini Motor, MM Operations, Monkeydu, Motor Power Company, NEM, O.M.G., Omni Gear, Prezzo Pazzo di Mastrantonio Dario, Project Group, Reire, RFC Rettifica Corghi, Scalabrini Prefabbricati, Snap-on Equipment, Società Cattolica Costruzioni, Sofit, Studio Tre, Tech-up Accelerator, Tetra Pak, Verzellesi, Walvoil, Webranking e WM System.

Le scuole medie partecipanti: “A.S. Aosta”, “C.A. Dalla Chiesa”, “A. Einstein”, “E. Fermi”, “A. Fontanesi”, “A. Manzoni” e “S. Pertini 1” del Comune di Reggio Emilia; “L. Ariosto” di Albinea e Borzano, “G. Galilei” di Campagnola Emilia, scuola di Carpineti, “E. Comparoni” di Bagnolo in Piano, “G.B. Toschi” di Baiso, scuola di Boretto, “A. Panizzi” di Brescello, “L. Spallanzani” di Casalgrande, “G. Marconi” di Castelnovo di Sotto, “Bismantova” di Castelnovo ne’ Monti, “Don G. Andreoli” di Correggio, scuola di Felina, scuola di Gualtieri, “L. Orsi” di Novellara, “F. De Sanctis” di Poviglio, “A. Balletti” di Quattro Castella, scuola di Regnano, “G. Carducci” di Reggiolo, “M. Polo” di Rolo, “E. Fermi” di Rubiera, “F. Petrarca” di San Polo d’Enza, “M.M. Boiardo” di Scandiano, “A. Vallisneri” di Arceto e scuola di Viano.