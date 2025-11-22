Novellara: alla caserma locale sono arrivate tre nuove carabiniere

Novellara, una comunità sempre più sicura. Si rafforza infatti il presidio dell’Arma dei Carabinieri: alla caserma locale sono arrivate tre nuove carabiniere che andranno a integrare l’organico, mentre un’ulteriore unità è attesa nei prossimi mesi. Un passo importante per la sicurezza quotidiana e per la vicinanza dello Stato ai cittadini.

L’incremento del personale rappresenta un segnale di attenzione verso il territorio e conferma il ruolo della caserma di Novellara nella rete dei presidi dell’Arma in Bassa Reggiana. Il Comune ha lavorato in sinergia con l’Arma dei Carabinieri per rendere possibile questo potenziamento e per offrire alle nuove militari adeguate condizioni di accoglienza.

“Il legame tra Novellara e la nostra caserma dei Carabinieri è forte e consolidato. In questi anni abbiamo sviluppato un rapporto di profonda fiducia e di grande collaborazione – sottolinea il sindaco Simone Zarantonello, che prosegue – i Carabinieri non rappresentano soltanto un presidio di contrasto alla criminalità, ma sono un punto di riferimento per i cittadini e per il Comune”.

Per favorire l’inserimento del nuovo personale l’Amministrazione ha messo a disposizione un alloggio di proprietà comunale, dedicato alle militari e completamente a carico del Comune per le spese di gestione: “Si tratta di un investimento importante per il benessere e l’efficienza di un presidio fondamentale per il nostro territorio. Ci fa particolarmente piacere che l’arrivo di questo rinforzo avvenga proprio mentre il Comune sta promuovendo la rassegna sulla legalità, che coinvolge personalità nazionali e locali di grande rilievo. Desidero ringraziare la caserma di Novellara, la Compagnia di Guastalla e il Comando Provinciale di Reggio Emilia per l’attenzione dimostrata. A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, auguro alle nuove militari un buon lavoro e una proficua permanenza nel nostro territorio”.