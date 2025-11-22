Il 27/11 la prossima seduta del consiglio comunale di Sassuolo

Si svolgerà giovedì prossimo, 27 novembre, a partire dalle ore 20 la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo convocata dal Presidente Filippo Simeone presso la Sala Conferenze della Polizia Locale in via San Pietro 6.

Saranno 10 i punti all’ordine del giorno di cui 3 interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Capezzera (Forza Italia) avente ad oggetto “Risultati e prospettive future in merito all’ordinanza di chiusura anticipata dei mini – market nel centro storico”; per poi proseguire con l’interrogazione a firma del consigliere Lucenti ed altri (Fratelli d’Italia) avente ad oggetto “Alloggi via peschiera 22-26”; per chiudere il ciclo d’interrogazioni con quella a firma del consigliere Bonettini (Movimento 5 Stelle) avente ad oggetto “Sfalci, espropri, piano economico-finanziario, autorizzazioni varie relative alla eventuale bretella autostradale Campogalliano Sassuolo”.

La seduta del Consiglio Comunale proseguirà con la ratifica della deliberazione n.201 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 17.10.2025; per poi discutere l’approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2025-2027.

Al punto sei del Consiglio Comunale è previsto il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze del consiglio di stato n. 5655/2025, e Tar Emilia Romagna n. 1186/2025.; per poi proseguire con l’approvazione della delibera “Individuazione delle aree non metanizzate nel territorio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 4, della l. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni”.

Al punto 8 della seduta è prevista la discussione della sdemanializzazione, retrocessione di aree di proprietà pubblica e contestuale acquisizione di aree di cessione in attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Comparto n. 44 Madonna di Sotto”; per poi proseguire con l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Bettuzzi ed altri (Partito Democratico) avente ad oggetto “Per una Sassuolo sempre più amica degli animali e vicina a chi li ama”.

Chiuderà la seduta di giovedì 27 novembre l’esame di un ordine del giorno a firma dei consiglieri Desiante e Dragonetti (Sassuolo Guarda Avanti) e Capezzera (Forza Italia) avente ad oggetto “Ripristino della cartellonistica “Città gemellata con Irsina”.