Organizzano un torneo di padel e raccolgono quasi 12.000 euro donati al CORE

Un progetto nato poco tempo fa come una via di mezzo tra un evento sportivo e un ritrovo tra amici, che man mano è cresciuto anche per la sua finalità: sostenere il Centro OncoEmatologico di Reggio Emilia (CORE). Ed alla fine, grazie ad un torneo di padel che si è giocato al centro sportivo PalaDelta – Reggio beach game di via dei Pratonieri a Reggio, sono stati raccolti quasi 12.000 euro per questo presidio fondamentale della sanità reggiana.

Ad aver dato vita a questa bella storia è stata Catia Ruffi, che spiega: “Dopo essere entrata in contatto con la realtà del CORE, ho voluto fare qualcosa per sostenere la struttura e le persone straordinarie che lavorano al suo interno. E grazie all’aiuto di Paolo Tubertini del PalaDelta e qualche altra amica abbiamo pensato di organizzare un torneo di padel. Abbiamo iniziato a spargere la voce tra altri amici e conoscenti, e la cosa con nostra grande sorpresa è esplosa”. Il risultato è stato davvero straordinario: il torneo ha visto quasi 50 partecipanti, e poi ulteriori amici e conoscenti hanno preso parte alla cena alla fine dell’evento sportivo. “Siamo riusciti a raccogliere e consegnare al Reparto di Oncologia del CORE – settore Day Hospital, la somma di 11.340 euro. Un risultato straordinario, che non ci aspettavamo. Tengo a ringraziare la mia famiglia per il supporto e tutti coloro che hanno partecipato, gli amici e le tante aziende che hanno deciso di sostenere l’evento”. Si tratta di Meccanica Eti, Viola Parrucchieri, Autofficina Reggiana, Fattoria Rossi, Ultres, Conad Bibbiano, StemCrono, Bottega dei briganti, Cavalca Brindani e associati, Proteo, Rettifiche Bocedi, Gazzotti Sport, Iniziativa Immobiliare, Polo Digitale, Nuova Rettifica, PhT Fisioterapia, Rivi ambiente sicurezza, Nicla estetica, Rossi Carlo, Ame Massaggi, Eden salute e naturalmente Reggio Beach Games. Per quanto riguarda il dato sportivo, i vincitori del torneo Gold sono stati Monia Mazzi con Maurizio Carnevali, secondi Giorgio Ferretti con Gloria Burani, terzi Stefano Diliberto con Natascia Lombardi; il torneo Silver ha visto il primo posto di Sara Grisendi con Massimiliano Bocedi, davanti a Giorgia Chiari con Gianluca Martelli.

Conclude Catia Ruffi: “E’ stato davvero bello e importante, con l’aiuto di tutti coloro che hanno partecipato e collaborato, raggiungere questo risultato: credo sia un bellissimo segnale di una comunità attenta e partecipe che se c’è da fare qualcosa a scopo benefico non si tira mai indietro”.