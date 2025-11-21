venerdì, 21 Novembre 2025
Lunedì alcune variazioni nel reggiano per i servizi sanitari in occasione della festività patronale di San Prospero

Reggio EmiliaSanità
In occasione della Festività di San Prospero di lunedì 24 novembre in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta che abbiano l’ambulatorio nei comuni di Reggio Emilia e Albinea sarà attivato un turno straordinario di guardia medica dalle ore 8 alle ore 20.Il Servizio di Guardia Medica (Continuità Assistenziale) potrà essere attivato rivolgendosi al numero 0522 29 00 01.

Nella stessa giornata saranno chiusi i Centri di Prelievo di Reggio Emilia (al Santa Maria Nuova e alla Casa del Dono) e, in quanto direttamente collegati, anche quelli di Puianello, Scandiano e Montecchio.

















