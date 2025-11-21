Controlli serali dei carabinieri nella Bassa modenese

Nel corso della serata di ieri, 20 novembre 2025, nei luoghi e nelle fasce orarie maggiormente sensibili per la sicurezza urbana, i militari della Stazione di San Felice sul Panaro e Camposanto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei rispettivi centri abitati, con l’obiettivo di garantire prossimità, prevenzione e tutela dei cittadini nei momenti di maggiore affluenza.

L’attività, condotta con un dispositivo coordinato e mirato, ha permesso di identificare 24 persone, di cui 2 straniere, e sottoporre a verifica 22 veicoli. Contestualmente sono stati controllati 2 esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

L’impegno costante dei Carabinieri nel presidio del territorio, soprattutto nei contesti e negli orari che richiedono maggiore attenzione sotto il profilo della sicurezza, conferma la volontà dell’Arma di mantenere una presenza efficace e vicina alla comunità. Anche attraverso iniziative come questa – calibrate sulle reali esigenze del tessuto urbano – si rinnova quotidianamente l’attività di prevenzione e di ascolto che caratterizza la missione istituzionale dell’Arma dei Carabinieri.