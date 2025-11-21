Chiusura del sottopasso di Braida per consentire la sistemazione delle barriere

Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre è in programma un intervento di messa in sicurezza delle barriere del sottopasso di via Circonvallazione all’intersezione con via Braida. L’intervento consiste nella sostituzione di alcune barriere stradali incidentate e pericolose.

Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 è prevista la chiusura totale del sottopasso e dell’uscita direzione Modena, dalla rotatoria di Via Braida sopra al sottopasso.

Il percorso alternativo per chi proviene da sud (dall’ospedale verso la Pedemontana) è:

da via Circonvallazione alla rotatoria con via Adda: svolta a destra direzione Fiorano

alla nuova rotatoria: svolta in via Pierangelo Bertoli

alla nuova rotatoria di Fiorano svolta in via Braida direzione Sassuolo

alla rotatoria di via Braida sopra il sottopasso svolta a destra in via Virconvallazione direzione Modena

Chi proviene da nord (dalla Pedemontana in direzione Ospedale), invece, può proseguire lungo la sottostrada a fianco del sottopasso, fare la rotatoria di via Braida e continuare in direzione sud.