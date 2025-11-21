Anziana derubata a Reggiolo con al scusa di una visita sanitaria domiciliare

Ieri intorno all’ora di pranzo, a Reggiolo, due uomini hanno suonato al citofono di casa di un’anziana 81enne, e qualificandosi come operatori sanitari hanno riferito alla donna che le avrebbero dovuto effettuare una visita domiciliare. I due falsi operatori sanitari, avuto accesso all’abitazione si sono impossessati di due collanine in oro di grande valore affettivo, custodite su un mobile della cucina per poi dileguarsi immediatamente.

L’anziana ha immediatamente contattato la figlia per raccontarle l’accaduto; quest’ultima a sua volta ha dato l’allarme al 112 dei carabinieri, che oltre ad intervenire sul posto per le constatazioni di legge hanno dato vita ad una vera e propria caccia ai malviventi, che al momento però non ha dato esito positivo. Il danno è in corso di quantificazione.

L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri, che fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: