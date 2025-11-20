Straniero aggredito all’interno della sala d’attesa della stazione “Storica”: una denuncia della Polizia di Stato

Proseguono le attività di contrasto della Polizia di Stato per quanto riguarda gli episodi di criminalità commessi nelle zone adiacenti alla stazione “Storica” di Reggio Emilia.
Nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre, intorno alle ore 13:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia rintracciavano in via IV novembre un soggetto riconosciuto come presunto autore di un’aggressione commessa la sera precedente proprio in zona stazione “Storica”.
Nello specifico, intorno alle ore 22:30 di lunedì 17 novembre, gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti in piazzale Marconi dove veniva rintracciato un soggetto straniero, verosimilmente alterato dall’abuso di bevande alcoliche, che mostrava una ferita da presumibile arma da taglio all’altezza di un labbro riferendo di essere stato aggredito all’interno della sala di attesa della stazione.
La vittima, nonostante il forte stato di alterazione, riusciva a fornire il nome dell’aggressore, soggetto da lui conosciuto, anche se non riusciva a riferire con certezza con che strumento gli fosse stata procurata la ferita.
Grazie alle descrizioni, seppur sommarie, fornite dalla vittima e alla successiva visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, gli operatori della Polizia di Stato riuscivano a riconoscere il presunto autore per un 33enne di origini guineane, volto noto per via di numerosissimi precedenti.
Sulla base di quanto appurato, l’uomo è stato rintracciato nel primo pomeriggio di martedì ed accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.