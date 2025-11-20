Sabato al via la stagione del Teatro Tagliavini di Novellara

Con un tuffo nel circo contemporaneo più poetico e coraggioso, Novellara apre la stagione teatrale 2025/2026 con “BELLO!”, spettacolo sul senso della bellezza e della meraviglia ideato e diretto da Francesco Sgrò. In scena una produzione Cordata F.O.R. e Fabbrica C, in collaborazione con Flic Scuola di Circo, che porta al Teatro Tagliavini un linguaggio capace di parlare a pubblici di tutte le età.

“BELLO!” riunisce sul palco sei virtuosi artisti di circo provenienti da diverse realtà e un attore “molto agile”, scelti per la loro capacità di ascoltarsi e capirsi. La dinamica di gruppo è il cuore pulsante del progetto: attraverso una drammaturgia fisica e poetica, lo spettacolo mette al centro la relatività della bellezza e l’universalità del giudizio, interrogando lo spettatore su ciò che consideriamo bello, giusto, accettabile…

Teatro Franco Tagliavini

