Ladro seriale autore di furti su auto in sosta “beccato” dalla Polizia di Stato di Bologna

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano 38enne, sorpreso a rubare in diverse automobili parcheggiate nei pressi di via Gorizia e via Piave a Bologna.

Nello specifico, alle ore 23:00 circa, una Volante del Commissariato Santa Viola si è recata in via Gorizia, a seguito della segnalazione di un cittadino che riferiva la presenza di un individuo intento ad armeggiare nei pressi della propria autovettura. Giunti sul posto, gli Agenti hanno riscontrato la presenza di un altro equipaggio già impegnato negli accertamenti relativi a due veicoli danneggiati, una Volkswagen Golf e un’Alfa Romeo Tonale, entrambi con un finestrino infranto, l’abitacolo completamente rovistato e uno sportello lasciato aperto.

Le pattuglie hanno quindi avviato una rapida attività di ricerca nelle vie adiacenti e in via Piave e, dopo poche decine di metri, gli Agenti hanno individuato un uomo incappucciato intento a rovistare all’interno di un’ulteriore autovettura, una BMW, anch’essa danneggiata. Accorsi rapidamente, i poliziotti hanno sorpreso l’individuo mentre tentava di impossessarsi di beni di valore, alcuni dei quali rinvenuti in una busta a terra accanto al veicolo.

L’uomo ha tentato la fuga, subito interrotta grazie all’intervento degli Agenti; a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti vari oggetti di valore, tra cui occhiali di marca, profumi e denaro, dei quali l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Contestualmente, sono stati effettuati ulteriori controlli effettuati da parte di altre pattuglie nel parcheggio di via Piave che hanno permesso di individuare altre due autovetture danneggiate, un’Alfa Romeo e una Toyota Yaris Cross, entrambe con modalità analoghe ai veicoli già rinvenuti in via Gorizia.

Il 38enne, pluripregiudicato per reati dello stesso tipo, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato continuato. È stata fissata per la mattinata odierna il rito per direttissimo. Gli oggetti rubati sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari.