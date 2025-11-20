venerdì, 21 Novembre 2025
Ieri sera a Soliera la partita solidale con Accanto F.C.

Bassa modeneseSocialeSolieraSport
Tempo di lettura 1 min.

Protagonisti i ragazzi della squadra e i consiglieri comunali. Un grande momento di comunità

La sindaca ad arbitrare, sul terreno di gioco consiglieri comunali e atleti della squadra Accanto F.C.

Si è tenuta ieri sera, alla palestra “I Cento Passi”, la partita che ha visto scendere in campo i consiglieri comunali di Soliera insieme ai giocatori dell’Accanto F.C, squadra di riferimento del territorio che valorizza, rendendoli protagonisti nelle discipline sportive, ragazze e ragazzi affetti da disabilità. Un appuntamento che ha saputo unire sport, solidarietà e spirito di comunità, confermando, tra le altre cose, anche una piacevole novità: Soliera sarà protagonista, il 31 gennaio, di una tappa del campionato regionale della divisione calcio paralimpico e sperimentale.

«Quello che abbiamo vissuto – sottolinea Angelo Bruno, vicesindaco del Comune di Soliera – è la dimostrazione concreta di cosa significhi essere comunità. Vedere le istituzioni e le parti politiche che le rappresentano, volontari, famiglie e ragazzi giocare e partecipare insieme è un messaggio potente, che racconta la Soliera che vogliamo: aperta, attenta, solidale, che non dimentica nessuno. Voglio ringraziare tutto lo staff di Accanto F.C. per il lavoro quotidiano che svolge sul territorio i consiglieri comunali e, ovviamente, tutte le persone che hanno scelto di esserci. Ogni presenza ha contribuito a rafforzare un progetto che mette al centro le persone e il loro valore. Anche noi lo stiamo facendo convintamente, tanto che il prossimo anno consegneremo alla comunità il Condominio solidale, mettendo a disposizione dell’associazione Gruppo Genitori Figli con Handicap spazi innovativi per le proprie attività e i propri laboratori».

















