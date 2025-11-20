25 novembre, Giornata contro la violenza alle donne: le iniziative dello SPI-Cgil

Per la giornata internazionale contro la violenza alle donne – 25 novembre – sono quattro le iniziative co-promosse dal sindacato pensionati Spi Cgil, insieme ad altre associazioni ed enti.

Giovedì 27 novembre a Modena, presso il salone Corassori della Cgil (piazza Cittadella, 36) alle ore 15, si tiene l’incontro “Violenza e discriminazione di genere: l’impatto sulla società”. Si vuole discutere insieme ad esperte, sia il quadro giuridico esistente e le nuove norme che sarebbero necessarie per prevenire violenza e discriminazione verso le donne e tutelare le vittime, sia l’impatto sulla salute e gli scompensi fisici e piscologici sulla donna che ha subito violenza, ma anche sui familiari. Intervengono, l’avvocatessa Valeria Barone dottoranda in Lavoro, sviluppo innovazione – Fondazione Marco Biagi e Crid-Centro Ricerca Discriminazioni e vulnerabilità Unimore, la ginecologa Silvana Borsari, Aurora Ferrari segreteria Cgil e Roberto Righi segretario Spi Cgil Modena.

Mercoledì 26 novembre a Rovereto sulla Secchia alle ore 15.30 presso la Casa dello Sport “Tina Zuccoli” (piazzale degli Alpini,8) spettacolo “INdiVISIBILE” storie di violenza nascosta e di donne che non si fanno spezzare. Scritto, diretto e interpretato da Elisa Lolli, musiche dal vivo di Marco Sforza.

A Vignola giovedì 27 novembre, alle ore 9 presso il mercato settimanale (viale Mazzini-adiacente panchina rossa-Bper) flash mob e gazebo con distribuzione di volantini per sensibilizzare i cittadini sulla violenza donne.

Domenica 30 novembre a Soliera, alle ore 17 presso lo spazio Habitat, spettacolo “Non sono una signora” la vita e la musica di Mia Martini e Loredana Bertè. Voce e narrazioni Francesca Bergamini, pianoforte Alessandra Fogliani. Ingresso gratuito, gradita prenotazione (059.567869 – arci.soliera@libero.it).