mercoledì, 19 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaVenerdì, anche i carabinieri di Reggio Emilia celebrano la loro patrona “Virgo...





Venerdì, anche i carabinieri di Reggio Emilia celebrano la loro patrona “Virgo Fidelis”

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Provincia di Reggio Emilia venerdì mattina 21 novembre celebreranno la ricorrenza della loro patrona, la “Virgo Fidelis”, coincidente anche con la giornata dell’orfano e l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si svolgerà nella Basilica della Madonna della Ghiara di Corso Garibaldi a Reggio Emilia.

La celebrazione, che sarà officiata dall’Arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi, Vescovo di Reggio Emilia e accompagnata dal Coro Harmony della Basilica della Ghiara diretto dal maestro Luciana Conti, vedrà la partecipazione di tutte le Autorità religiose, civili e militari della Provincia di Reggio Emilia. Saranno presenti anche numerosi Carabinieri in servizio attivo presso tutti i reparti dislocati nell’intera provincia reggiana, il comandante Provinciale Colonnello Orlando Hiromi Narducci, unitamente ad una folta rappresentanza di Carabinieri in congedo residenti nella provincia con tutti i familiari.

Al termine della cerimonia il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, commemorerà l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber il cui gesto epico ha visto la concessione alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri della Medaglio d’oro al Valor Militare.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.