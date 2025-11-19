Venerdì, anche i carabinieri di Reggio Emilia celebrano la loro patrona “Virgo Fidelis”

I Carabinieri della Provincia di Reggio Emilia venerdì mattina 21 novembre celebreranno la ricorrenza della loro patrona, la “Virgo Fidelis”, coincidente anche con la giornata dell’orfano e l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si svolgerà nella Basilica della Madonna della Ghiara di Corso Garibaldi a Reggio Emilia.

La celebrazione, che sarà officiata dall’Arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi, Vescovo di Reggio Emilia e accompagnata dal Coro Harmony della Basilica della Ghiara diretto dal maestro Luciana Conti, vedrà la partecipazione di tutte le Autorità religiose, civili e militari della Provincia di Reggio Emilia. Saranno presenti anche numerosi Carabinieri in servizio attivo presso tutti i reparti dislocati nell’intera provincia reggiana, il comandante Provinciale Colonnello Orlando Hiromi Narducci, unitamente ad una folta rappresentanza di Carabinieri in congedo residenti nella provincia con tutti i familiari.

Al termine della cerimonia il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, commemorerà l’84° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber il cui gesto epico ha visto la concessione alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri della Medaglio d’oro al Valor Militare.