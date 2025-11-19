Sorpreso a spacciare crack vicino alla stazione, arrestato a Reggio Emilia

Un 25enne cittadino nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato notato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia mentre cedeva una dose di crack ad un 38enne italiano. L’intervento è scattato poco prima delle ore 17:00 in viale IV Novembre, nei pressi della storica Stazione ferroviaria, durante un mirato servizio in abiti civili per la repressione dello spaccio.

In sua disponibilità i militari hanno rinvenuto i 15 euro appena ricevuti per la dose, oltre a 3 grammi di crack pronto per essere smerciato. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato il 25enne, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.