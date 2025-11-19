mercoledì, 19 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSorpreso a spacciare crack vicino alla stazione, arrestato a Reggio Emilia





Sorpreso a spacciare crack vicino alla stazione, arrestato a Reggio Emilia

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un 25enne cittadino nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato notato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia mentre cedeva una dose di crack ad un 38enne italiano. L’intervento è scattato poco prima delle ore 17:00 in viale IV Novembre, nei pressi della storica Stazione ferroviaria, durante un mirato servizio in abiti civili per la repressione dello spaccio.

In sua disponibilità i militari hanno rinvenuto i 15 euro appena ricevuti per la dose, oltre a 3 grammi di crack pronto per essere smerciato. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato il 25enne, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.