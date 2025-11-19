Potenziamento del presidio nel centro storico, Confesercenti: “un’ottima notizia per i commercianti sassolesi”

“La decisione dell’Amministrazione Comunale – commenta Roberto Tartari, Presidente

Confesercenti Area del Distretto Ceramico – di potenziare il presidio del centro storico

fino alle 21 con una pattuglia aggiuntiva della Polizia Locale, è una misura concreta che va

nella giusta direzione: quella della sicurezza e della vigilanza costante del territorio”.

Il presidente Tartari sottolinea il beneficio per le tante attività commerciali e pubblici esercizi del centro storico, che potranno lavorare con maggiore sicurezza e tutela, grazie alla presenza e alla vigilanza della Polizia Locale.

Inoltre, per Confesercenti Area del Distretto Ceramico, l’iniziativa arriva in un momento

strategico, alle porte del periodo natalizio, quando il centro diventa cuore pulsante della

comunità, un momento cruciale per i commercianti.

“Questa notizia giunge a ridosso del mese di dicembre, periodo molto importante per attività commerciali, quando in tanti si recheranno in centro storico, chi per un acquisto in vista delle festività, chi per pranzi, cene e occasioni conviviali. Grazie alla presenza della Polizia Locale, cittadini e commercianti potranno vivere e lavorare con maggiore tranquillità. Un passo importante per la sicurezza e la vivibilità del centro storico”.