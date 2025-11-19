Giornata dell’Albero, sabato 22 novembre la distribuzione gratuita di 5000piante ai cittadini

Sabato 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, torna a Reggio Emilia la distribuzione gratuita di alberi ai cittadini che li potranno mettere a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde della città. Dalle ore 9 alle ore 13, in piazza della Vittoria verranno distribuiti gratuitamente 5.000 giovani alberi e arbusti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della campagna “Mettiamo radici per il futuro”. All’interno degli stand gli addetti alla distribuzione forniranno anche consigli e informazioni rispetto alle corrette modalità di piantumazione e crescita degli alberi. Grazie alla campagna in pochi anni sono state distribuite sul territorio reggiano oltre 107mila essenze, 26mila solo l’anno scorso, in gran parte ritirate da ottobre ad aprile all’interno dei vivai convenzionati.

“Torna uno degli appuntamenti più apprezzati dai reggiani che riguarda il verde in città – afferma Carlotta Bonvicini, assessora alle Politiche per il clima e mobilità sostenibile – Grazie al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, che continua anche in questo nuovo mandato, ogni anno investiamo convintamente risorse per dare gambe e visibilità a una campagna di sensibilizzazione e promozione del verde urbano coinvolgendo direttamente i cittadini”.

Gli alberi e gli arbusti in distribuzione saranno di tre tipi a seconda della grandezza: sei diverse essenze di piante alte con vaso di diciotto centimetri tra cui 20 esemplari di ciliegio (Prunus Avium), 200 di gelso bianco (Morus alba), 200 di tiglio selvatico (Tilia cordata), 200 di Sorbo degli uccellatori, 100 di cerro (Quercus cerris) e 100 di farnia (Quercus robur). Diversi anche gli esemplari di piante piccole e in aveolo a disposizione dei cittadini: 500 di viburno (Viburnum opulus), 300 di paulownia, 300 di scotano (Cotinus coggygria anche conosciuto come albero della nebbia), 300 arbusti di albero di giuda (Cercis siliquastrum), 600 ginestre, 300 di olivello spinoso, 300 di agrifoglio, 800 esemplari di cipresso toscano e 600 piante di mandorlo. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a data destinarsi. Per chi fosse interessato le piante messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sono in distribuzione gratuita dal primo ottobre 2025 al 15 aprile 2026 nei vivai convenzionati. Maggiori informazioni, compreso l’elenco dei vivai, sono disponibili al link:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer

IL VERDE IN CITTÀ – Nel 2024 sono stati piantati direttamente dal Comune 1.268 i nuovi alberi. A partire dalla sperimentazione nel LIFE CityAdaP3 sono 19 le microforeste Miyawaki (un approccio alla forestazione urbana che ha l’obiettivo di ricreare piccole aree verdi molto efficienti, che riproducano le associazioni spontanee di foreste naturali) realizzate in città. Ulteriori 26.800 essenze sono state distribuite nello stesso anno con “Mettiamo radici per il futuro” che complessivamente ha consegnato al territorio un totale di oltre 107.000 piante.

Da gennaio 2025 sono stati realizzati alcuni importanti interventi, tra cui il completamento del nuovo parco della Reggia di Rivalta, nel quale complessivamente – a partire dal 2023 – sono stati messi a dimora circa 500 nuovi alberi tra pioppi, aceri, olmi, carpini, cipressi e alberi da frutto, oltre a diverse migliaia di arbusti da siepe, tappezzanti e rampicanti. Complessivamente sono stati realizzati 11 interventi di microforestazione per un totale di 3.500 piante messe a dimora tra via della Canalina (6 microforeste), via Guido da Baiso (3 microforeste) e via del Partigiano (2 microforeste). Nel parco di Gaida, inoltre, sono state piantumante 87 essenze, mentre in via In via Svevo e via Luxemburg un intervento di forestazione ha permesso di mettere a dimora 112 alberi (7 querce e 105 frassini) per ombreggiare i percorsi ciclopedonali, rendendoli più confortevoli, soprattutto in estate, infine in via Rochdale sono state messe a dimora di 77 piante. Tra i progetti del 2025 la riqualificazione di piazza del Popol Giost con 28 nuove alberature, mentre sono in corso di realizzazione l’aula bioclimatica dell’Asilo Diana, il completamento dei progetti di Microforestazione in via Mazzacurati e il progetto per riqualificazione dell’area del torrente Rodano e dei rii del Mauriziano (in collaborazione Consorzio di Bonifica Emilia centrale e Ente Parchi Emilia Centrale). È quasi concluso anche l’intervento per la realizzazione del Parco del legno, l’area verde di via Cecati, che sarà presto restituita ai cittadini con 10 nuove alberi in sostituzione delle piante ammalorate e ulteriore accrescimento del patrimonio verde con 36 cespugli che ridisegnano lo spazio verde. Infine, per monitorare lo stato di salute delle piante il Comune ha avviato la redazione di un Piano del rischio di danno potenziale delle alberature e il censimento delle alberature. Da una analisi speditiva si stima che le alberature presenti sul territorio comunale siano oltre 450.000 di cui 92.200 in aree pubbliche.