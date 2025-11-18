Scontro frontale tra autoveicoli stamane a Guastalla: grave una 12enne

Una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita in modo grave in uno scontro tra autoveicoli avvenuto questa mattina poco prima delle 9:00 in via Sacco e Vanzetti – SP42 a Guastalla. Si è trattato di un frontale tra un furgone ed un’autovettura. La giovanissima è rimasta bloccata in uno degli abitacolo ed estratta grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco di Guastalla, sul posto con i sanitari del 118.

Apparsa subito grave, la ragazzina è stata trasportata all’Ospedale di Parma e ricoverata nel reparto rianimazione. Le altre due persone coinvolte, un uomo di 39 anni ed un ragazzo di 23, sono state trasportate al Santa Maria di Reggio con ferite di media gravità. Per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia locale dell’Unione Bassa reggiana.