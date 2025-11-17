lunedì, 17 Novembre 2025
Reggio Emilia: bordo di un’auto rubata, tentato di fuggire alla Volante della Polizia

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre intorno alle ore 03:00, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, mentre transitava in via Fratelli Cervi in direzione del centro di Reggio Emilia notava un’autovettura che alla vista della Volante repentinamente effettuava una inversione di marcia dirigendosi verso Parma.

Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti della Polizia di Stato si mettevano subito all’inseguimento dell’autovettura che, dopo qualche metro di guida pericolosa, in cui invadeva anche l’altro senso di marcia, vistasi braccata dalla Volante, arrestava la sua marcia.

All’interno dell’auto venivano rintracciati tre soggetti, subito identificati per un 38enne ghanese, conducente dell’auto, un 46enne e un 31enne entrambi di origini tunisine, tutti già noti alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti di polizia. A seguito di accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato, si appurava che l’autovettura su cui viaggiavano i tre soggetti era provento di un furto effettuato il giorno precedente e che il conducente fosse sprovvisto di patente di guida.

Al termine degli opportuni accertamenti di rito, i tre uomini venivano tutti deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso, mentre il solo 38enne veniva anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Il veicolo su cui viaggiavano i tre soggetti, regolarmente marciante, veniva invece posto sotto sequestro in vista della successiva restituzione al legittimo proprietario.

















