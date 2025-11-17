I prezzi al consumo di ottobre 2025 a Bologna

Nella città di Bologna per il mese di ottobre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,2% e un tasso tendenziale di +1,4%.

In ottobre sono in aumento su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi” (+3,7%);dei

“Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,1%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione”

(+2,7%);“Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%); “Istruzione” (+1,9%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,8%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,8%) e dei “Trasporti” (+0,8%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,6%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,2%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-0,8%); e “Comunicazioni” (-6,2%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di ottobre cresce meno rispetto allo scorso mese e si attesta a (+0,2%); continua a diminuire leggermente l’inflazione dei Servizi rispetto a settembre (+2,7% da +2,8%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, non registra

variazione rispetto a settembre (+2,1%).

Rispetto a settembre, nel mese di ottobre si registra una variazione in diminuzione dei prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+2,8% da +3,4% di settembre); un leggero aumento delle variazioni dei prezzi dei beni acquistati con media frequenza (+0,6% da +0,5% di settembre); e per la variazione dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (+0,5% da 0,2%).