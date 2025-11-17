mercoledì, 19 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaI prezzi al consumo di ottobre 2025 a Bologna





I prezzi al consumo di ottobre 2025 a Bologna

BolognaEconomiaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella città di Bologna per il mese di ottobre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera
collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,2% e un tasso tendenziale di +1,4%.

In ottobre sono in aumento su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi” (+3,7%);dei
“Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,1%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione”
(+2,7%);“Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%); “Istruzione” (+1,9%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,8%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,8%) e dei “Trasporti” (+0,8%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,6%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,2%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-0,8%); e “Comunicazioni” (-6,2%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di ottobre cresce meno rispetto allo scorso mese e si attesta a (+0,2%); continua a diminuire leggermente l’inflazione dei Servizi rispetto a settembre (+2,7% da +2,8%).
La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, non registra
variazione rispetto a settembre (+2,1%).
Rispetto a settembre, nel mese di ottobre si registra una variazione in diminuzione dei prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+2,8% da +3,4% di settembre); un leggero aumento delle variazioni dei prezzi dei beni acquistati con media frequenza (+0,6% da +0,5% di settembre); e per la variazione dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (+0,5% da 0,2%).

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.