I Lions Club reggiani hanno consegnato alla Comunità di Sant’Egidio una parte dei giocattoli nuovi donati dai cittadini reggiani

Un’altra parte di giocattoli nuovi, generosamente donati dai cittadini reggiani ai Lions la scorsa primavera, in piazza Fontanesi, durante la manifestazione del Lions Day, è stata consegnata.

Dopo il Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, a cui è stato donato anche uno spirometro, strumento necessario per valutare la funzionalità respiratoria dei bambini ricoverati di cui la Pediatria non era dotata, un altro centinaio di giocattoli, degli oltre 300 giochi raccolti, è stata consegnata dai Lions reggiani alla Comunità di Sant’Egidio.

L’associazione, attiva sul territorio reggiano dal 2003 con una rete di volontari, oltre ad essere vicino agli anziani soli con la vicinanza e l’ascolto, organizza attività che promuovono valori di accoglienza, dialogo e solidarietà per i bambini attraverso la “Scuola della Pace”, e due volte alla settimana, presso la sede in viale 4 novembre, è a disposizione di persone senza fissa dimora e famiglie fragili a cui presta ascolto e distribuisce beni di prima necessità.

Ed è ai bambini di queste famiglie che andranno i giochi che i Lions hanno consegnato nei giorni scorsi nelle mani delle volontarie, Caterina, Mariangela e Paola.

“I giocattoli saranno distribuiti ai bambini delle famiglie seguite dalla Comunità di Sant’Egidio durante il pranzo di Natale che la Comunità organizza ogni anno per gli anziani, le persone senza fissa dimora e le famiglie; siamo davvero grate ai Lions per questa donazione che porterà gioia in tante famiglie, per i loro bambini quest’anno il Natale sarà più bello” hanno spiegato commosse le volontarie.

Giulio Bertaccini, coordinatore del Lions Day – accompagnato da una delegazione di soci Lions, tra cui il presidente del Lions Club Reggio Emilia Host “Città del Tricolore” Massimo Buizza, e il coordinatore del Lions Day del prossimo anno Aldo Soprani – nel ricordare le numerose attività di service dei Lions, ha sottolineato la sensibilità e l’attenzione dei Lions ai bisogni del territorio, in particolare di bambini, anziani e persone fragili.