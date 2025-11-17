Al Santa Maria Nuova “Porte aperte” per nonni e fratelli in Neonatologia e Terapia intensiva neonatale

Nel mondo 1 bambino ogni 10 nasce prematuro, vale a dire prima del termine; si tratta di soggetti più fragili che necessitano di cure specifiche e attrezzature complesse e tecnologicamente avanzate. Nei Paesi più avanzati la prevenzione della nascita pretermine costituisce un obiettivo di salute prioritario. In Emilia Romagna, grazie all’efficienza delle cure perinatali, solo il 6/6,5% delle nascite avviene prematuramente.

Ogni anno in Italia circa 30mila bambini nascono prematuramente, di questi 1 su 100 prima della trentaduesima settimana di gestazione. Questi ultimi sono i “grandi prematuri” che, non avendo ancora maturato del tutto organi e apparati, non sono ancora pronti ad adattarsi alla vita fuori dal grembo materno e conseguentemente necessitano di cure intensive. Il reparto di Terapia intensiva neonatale (TIN) del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia accoglie ogni anno circa 200 bimbi prematuri. A loro, e alle loro famiglie è dedicata la Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra in tutto il mondo il 17 novembre con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che una nascita prematura comporta, informare sulle strategie di prevenzione e promuovere la ricerca scientifica sull’identificazione delle cause insieme a una cultura attenta al bambino e alle famiglie. In particolare l’obiettivo oggi è quello di sviluppare strategie assistenziali che migliorino la prognosi a medio e lungo termine dei grandi prematuri e coinvolgere fin da subito nell’assistenza i genitori, che sono in realtà parte fondamentale della cura. Tema di quest’anno: “Garantire ai nati prematuri il miglior inizio possibile per un futuro in salute”.

Dal 2002 la Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Arcispedale diretta dal dottor Giancarlo Gargano, è l’unico Centro Neonatologico di II livello provinciale. Con 18 Posti letto, è dotata delle più innovative e moderne attrezzature e tecnologie. Il personale di assistenza, di altissimo livello, riesce però a coniugare questa estrema tecnologia con una piena umanizzazione e individualizzazione delle cure, centrate sempre sui bisogni delle famiglie. L’Unità Operativa accoglie ogni anno centinaia di neonati affetti da patologie acute che necessitano di una assistenza intensiva o sub intensiva. Del totale dei prematuri in un anno circa 25-35 sono grandi pretermine ossia neonati con un peso alla nascita inferiore ai 1500 grammi o nati prima delle 32 settimane di gestazione. La mortalità in tali soggetti si è ridotta significativamente raggiungendo risultati che pongono il Centro ai primissimi posti a livello nazionale.

Per la giornata di oggi, 17 novembre, la Neonatologia reggiana, insieme all’Associazione Progetto Pulcino Onlus, da sempre vicina al personale e ai genitori della TIN, ha programmato diverse iniziative. Si elencano di seguito.

EVENTI PER I PICCOLI RICOVERATI E PER LE FAMIGLIE

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18

“Eccomi qui”: porte aperte ai nonni e ai fratelli. I nonni, i fratelli e le sorelle dei neonati ricoverati avranno l’occasione di entrare nel reparto di Neonatologia per conoscere i loro cari. Chi non potrà entrare in reparto, potrà offrire una ninna nanna, un saluto, o una canzoncina ai piccoli ricoverati, attraverso una videochiamata.

Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17

“Piccoli grandi inizi”: grazie alla disponibilità della fotografa Prisca Caroli,specializzata in ritratti di famiglia, in collaborazione con Progetto Pulcino Onlus, le famiglie ricoverate avranno la possibilità di fermare nel tempo un momento d’amore: un’immagine di famiglia o del proprio bambino, condividendola con quanti, hanno sperimentato la prematurità ed il suo significato. Ogni scatto racconterà la bellezza dei piccoli grandi inizi.

“Per ricordarsi di questa giornata”: “MANI DI MAMMA” offrirà un dono speciale confezionato a mano ai piccoli ricoverati.

EVENTI PER TUTTA LA CITTADINANZA

Pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30

“SUONIAMO INSIEME”: alla Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, sarà offerto un laboratorio Musicale a cura dell’associazione culturale il Giardino dei Linguaggi, con la partecipazione di Luca De Marchi e Mariangela Bartoli.

“MERENDA INSIEME CON LETTURE”: sarà presente anche uno spazio con letture dedicate alla giornata a cura della Biblioteca. Grazie a Progetto Pulcino, tutti i partecipanti potranno intrattenersi con una merenda e ricevere un dono speciale confezionato a mano per ogni bambino dalle volontarie di MANI DI MAMMA.

“NASCITA E DINTORNI”: nelle Biblioteche comunali saranno allestiti spazi espositivi dedicati al tema della nascita e saranno presenti momenti di lettura, grazie alla presenza dei volontari di Nati per leggere per sensibilizzare le famiglie all’importanza della lettura fin dalla nascita. Il programma al link:http://panizzi.comune.re.it

NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI: in collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, saranno proposte ai bambini letture e narrazioni sul tema della nascita

REGGIO EMILIA IN VIOLA: il Comune di Reggio Emilia celebra la giornata allestendo di viola, il colore della prematurità, la fontana in piazza Martiri 7 Luglio, i ponti di Calatrava e la facciata dell’Ospedale Santa Maria Nuova

PROGETTO PULCINO Onlus ha coordinato e promosso tutte le iniziative in programma e sarà presente attivamente www.progettopulcino.org