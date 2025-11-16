domenica, 16 Novembre 2025
Cooperazione: #RiParto dal benessere e dalle persone, un’iniziativa su progetti di welfare per rientro dalla maternità, ai Chiostri di San Pietro

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
I Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, giovedì 20 novembre a partire dalle 16.30, faranno da cornice all’iniziativa “COOPERAZIONE: #RiParto dal benessere e dalle persone”, dedicata ai percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e promuovere il work-life balance.

Il dibattito darà voce alle esperienze di Consorzio Care Expert, Coopservice, Gulliver e Proges, con la partecipazione di Legacoop Emilia Ovest e Legacoop Estense e la moderazione di Raffaella Curioni, presidente Quadir.

Minimo comune denominatore è l’adesione delle cooperative all’Avviso #RiParto, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a incentivare la realizzazione di progetti di welfare aziendale capaci di sostenere il rientro delle lavoratrici madri e di favorire l’armonizzazione tra tempi di lavoro e tempi di cura. Si parte dal presupposto condiviso che maternità che non deve costituire un ostacolo alla carriera professionale, ma piuttosto un valore da tutelare attraverso strumenti concreti e servizi accessibili.

 

















