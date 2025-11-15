Scoppia una rissa vicino al teatro “Valli” ma viene sedata dall’immediato intervento delle Volanti, denunciate quattro persone

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 novembre, intorno alle 13:30, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di via Filippo Re in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini riguardo a una rissa in corso tra giovani.

Grazie al tempestivo arrivo sul posto, la Polizia è riuscita da un lato a calmare immediatamente la situazione e dall’altro a bloccare e identificare i responsabili della lite. Si trattava di quattro uomini di origine egiziana: un 26enne con precedenti penali e tre incensurati rispettivamente di 41, 20 e 18 anni.

Tutti presentavano lievi ferite al volto e agli arti, ma nessuna lesione causata da armi da taglio. I quattro sono stati poi accompagnati all’Arcispedale “Santa Maria Nuova” per ricevere le cure mediche necessarie. Una volta ripristinato l’ordine, gli agenti hanno ricostruito l’accaduto avvalendosi delle testimonianze raccolte dai coinvolti e dai presenti, oltre alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino.

La vicenda sembrerebbe essere iniziata nei pressi del Teatro Valli, in piazza Martiri del 7 Luglio, a causa di un presunto tentativo di furto ai danni del 41enne. A quel punto, due giovani parenti dell’uomo sono intervenuti in sua difesa, generando una violenta colluttazione a mani nude che è cominciata vicino al teatro e si è conclusa in via Filippo Re grazie all’intervento delle pattuglie della Polizia. Al termine delle verifiche, i quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa aggravata. Il 26enne, inoltre, è stato deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo opposto atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti durante l’operazione.