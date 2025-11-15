sabato, 15 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaScoppia una rissa vicino al teatro “Valli” ma viene sedata dall’immediato intervento...





Scoppia una rissa vicino al teatro “Valli” ma viene sedata dall’immediato intervento delle Volanti, denunciate quattro persone

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 14 novembre, intorno alle 13:30, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di via Filippo Re in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini riguardo a una rissa in corso tra giovani.

Grazie al tempestivo arrivo sul posto, la Polizia è riuscita da un lato a calmare immediatamente la situazione e dall’altro a bloccare e identificare i responsabili della lite. Si trattava di quattro uomini di origine egiziana: un 26enne con precedenti penali e tre incensurati rispettivamente di 41, 20 e 18 anni.

Tutti presentavano lievi ferite al volto e agli arti, ma nessuna lesione causata da armi da taglio. I quattro sono stati poi accompagnati all’Arcispedale “Santa Maria Nuova” per ricevere le cure mediche necessarie. Una volta ripristinato l’ordine, gli agenti hanno ricostruito l’accaduto avvalendosi delle testimonianze raccolte dai coinvolti e dai presenti, oltre alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino.

La vicenda sembrerebbe essere iniziata nei pressi del Teatro Valli, in piazza Martiri del 7 Luglio, a causa di un presunto tentativo di furto ai danni del 41enne. A quel punto, due giovani parenti dell’uomo sono intervenuti in sua difesa, generando una violenta colluttazione a mani nude che è cominciata vicino al teatro e si è conclusa in via Filippo Re grazie all’intervento delle pattuglie della Polizia. Al termine delle verifiche, i quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per il reato di rissa aggravata. Il 26enne, inoltre, è stato deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo opposto atteggiamenti aggressivi nei confronti degli agenti durante l’operazione.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.