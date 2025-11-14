Reggio Emilia, intensificati i servizi antidroga in zona stazione “Storica”: arrestato dalla Polizia presunto pusher

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Reggio Emilia, con specifico riguardo alla zona della stazione “Storica”.

Nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre, su disposizione del Questore operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno effettuato uno specifico servizio antidroga proprio nelle zone adiacenti alla stazione “Storica”, a seguito di alcune segnalazioni, effettuate dai residenti, di possibile spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio gli operatori hanno notato la presenza di un soggetto in sella ad una bicicletta che, in Piazza Tricolore, si avvicinava ad una giovane donna e frettolosamente scambiava qualcosa con lei per poi allontanarsi. Compresa immediatamente la situazione, gli investigatori reggiani procedevano a fermare sia l’uomo in sella alla bicicletta che la giovane donna, che nel frattempo si stavano allontanando entrambi in direzioni opposte.

La donna, identificata per una 53enne italiana nota tossicodipendente, è stata trovata in possesso di due dosi di sostanza stupefacente del tipo crack e riferiva di averle appena acquistate. L’uomo, invece, è stato identificato per un 27enne di origini nigeriane, già noto alle forze di Polizia per via di numerosi precedenti soprattutto in materia di sostanze stupefacenti, che veniva trovato in possesso di un’ulteriore dose di crack nonché di 120 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il giovane è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La donna, invece, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.