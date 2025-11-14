Da lunedì 17 novembre l’Urp riapre ad accesso libero

Da lunedì 17 novembre l’Urp del Comune di Reggio Emilia, situato in via Farini 2, apre al pubblico ad accesso libero tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30.

Non sarà dunque più necessario, come lo è stato nel periodo estivo, fissare un appuntamento per fruire dei servizi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico che nel frattempo ha adottato misure volte a tutelare la sicurezza e il lavoro del personale, nonché dei cittadini che vi si rivolgono.

In particolare, l’amministrazione comunale ha predisposto un sistema di controllo che si avvale di un dispositivo di allarme immediatamente attivabile dal personale in caso di bisogno, collegato a un numero di pronto intervento della Polizia locale.

Il dispositivo, un trasmettitore di cui è dotato ogni operatore dell’Urp, oltre che del Punto Digitale Facile lì collocato, premendo un tasto consente di allertare gli agenti della Polizia locale che ogni giorno pattugliano il centro storico. Nel caso l’operatore debba spostarsi dalla posizione di lavoro, può indossarlo tramite una cordicina; inoltre, il connettore di sicurezza a strappo consente al dispositivo di staccarsi facilmente lanciando l’allarme; lo stesso dispositivo è utilizzato anche in ambienti a maggiore rischio, come i pronto soccorso degli ospedali. Infine, all’Urp del Comune ora si accede esclusivamente da via Farini.