Reggio Emilia: usano un tombino per infrangere la vetrata della farmacia

Colpo messo a segno in Via Sant'Ambrogio

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti questa notte, poco prima delle ore 4:00, presso la Farmacia Comunale di via Sant’Ambrogio, a seguito di un allarme lanciato da un istituto di vigilanza privato al numero di emergenza 112. Qui hanno accertato che ignoti malviventi, poco prima del loro arrivo, avevano messo a segno un furto con effrazione.

Secondo i primi rilievi, i ladri avrebbero utilizzato un tombino come ariete per infrangere la vetrata principale dell’esercizio, riuscendo così ad accedere rapidamente all’interno dei locali. Una volta dentro, i malviventi hanno asportato l’intera cassa della farmacia, contenente una somma di denaro contante in corso di esatta quantificazione. Sul posto sono stati effettuati i rilievi di rito e sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto.

















