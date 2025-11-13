Carpineti: alla guida di un’auto sottoposta a fermo fiscale, senza assicurazione e con una targa prova cessata

La Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, in un normale servizio di pattugliamento del territorio nel Comune di Carpineti, si imbatteva in un veicolo il cui conducente esponeva una targa prova. Gli agenti, insospettiti dalla circostanza in cui veniva utilizzata l’auto, intimavano l’ALT all’automobilista, un cittadino cubano residente a Carpineti, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti di polizia.

Lo stesso, al momento del controllo, non era in grado di esibire alcuna patente di guida in corso di validità, ma dichiarava di essere in possesso di un titolo abilitativo cubano dimenticato a casa. Il mezzo risultava comunque privo di copertura assicurativa e gravato da un fermo fiscale. Anche la targa prova esposta non era coperta da assicurazione e risultava essere cessata dal proprietario. Il conducente, al termine degli accertamenti, veniva sanzionato per l’uso improprio della targa prova, per la mancata copertura assicurativa del mezzo e per il fatto di non avere con sé la patente di guida con sanzioni che ammontano ad oltre 2000 euro. L’auto veniva sottoposta inoltre a sequestro amministrativo e la targa prova veniva ritirata. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando per verificare l’effettiva sussistenza e validità della patente di guida di cui il proprietario ha dichiarato di essere in possesso.

Il costante monitoraggio e controllo del territorio da parte delle pattuglie della Polizia Locale prosegue ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini dell’Appennino.