Uomo infortunato recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco nel comune di Vetto

Questa mattina intorno a mezzogiorno, l’elicottero Drago 160 dei Vigili del fuoco ha recuperato un giovane escursionista infortunatosi in zona impervia in località Piagnolo di Vetto. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, il Soccorso Alpino ed il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Montecchio per le cure del caso.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810