Uomo infortunato recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco nel comune di Vetto

Questa mattina intorno a mezzogiorno, l’elicottero Drago 160 dei Vigili del fuoco ha recuperato un giovane escursionista infortunatosi in zona impervia in località Piagnolo di Vetto. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, il Soccorso Alpino ed il personale sanitario del 118. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Montecchio per le cure del caso.

















