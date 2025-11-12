mercoledì, 12 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaOspedalizzazione: la mobilità attiva interregionale nella provincia di Reggio Emilia





Ospedalizzazione: la mobilità attiva interregionale nella provincia di Reggio Emilia

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nell’anno 2024 i ricoveri negli ospedali pubblici e privati della provincia di Reggio Emilia da parte di cittadini non residenti in Emilia-Romagna, cosiddetta mobilità attiva interregionale, ha riguardato 4.105 pazienti, di cui 2.377 curati negli ospedali dell’Azienda Usl di Reggio Emilia (57,9%) e 1.728 nelle strutture private accreditate (42,1%). In termini economici si tratta di quasi 18 milioni di euro, di cui 8 milioni e 221 mila euro per i casi trattati nelle strutture pubbliche e 9 milioni e 751 mila euro per i casi del privato accreditato.

Se si valuta il volume complessivo dei ricoveri effettuati nelle strutture pubbliche e private accreditate di questa provincia nello stesso anno, l’impatto economico della mobilità attiva interregionale è pari al 4,5% per la casistica trattata negli ospedali del presidio dell’Azienda Usl e 29% di quella trattata nelle strutture private accreditate.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.