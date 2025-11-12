Ancora tanti sms truffa, l’AUSL IRCCS Reggio Emilia invita a prestare attenzione

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che da alcuni giorni stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti messaggi truffa col seguente testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Prioritario (servizio che non esiste con questa denominazione) al numero 89342232 per importanti comunicazioni che la riguardano”. L’SMS arriva dal numero di cellulare 3514953885 (numero che potrebbe cambiare spesso).
In realtà si tratta di un tentativo fraudolento che induce i cittadini a chiamare il numero “verde”, con conseguente perdita di denaro. Questi messaggi sono falsi e non provengono dall’Azienda Usl.
Si invita a non rispondere e a non richiamare il numero indicato, non cliccare su eventuali link e a non fornire dati personali.