Reggio Emilia, un video tutorial per i pazienti in attesa di intervento di chirurgia ortopedica è disponibile on line

E’ stato realizzato da Ausl e Unimore. Coinvolti i corsi di laurea in Fisioterapia e Digital Education

gruppo di lavoro Corso di Laurea in Fisioterapia UniMoRe, da sinistra Giulia Casalini, Francesca Magnanini e Alessandro Flisi

Un video tutorial dedicato ai pazienti in attesa di chirurgia ortopedica per protesi di anca o di ginocchio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia e i Corsi di Laurea Unimore in Fisioterapia e in Digital Education. Obiettivo: fornire ai pazienti le informazioni necessarie per prepararsi al meglio all’intervento.

Il materiale audiovisivo è stato predisposto raccogliendo il fabbisogno informativo generale, attraverso questionari e interviste rivolte ai professionisti e ai pazienti stessi ideate e confezionate dagli studenti dei corsi di laurea. Il video tutorial è pubblicato sul canal Youtube dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=BYn8lVG4w7Y&t=2s

E’ possibile accedere al materiale anche inquadrando il QR-code pubblicato sulla cartolina che viene distribuita ai pazienti in vista dell’intervento.

La preparazione all’intervento chirurgico spiegata nel video tutorial presenta numerosi vantaggi per i pazienti:

  1. consente al paziente di prepararsi fisicamente alla chirurgia con esercizi specifici e apprendendo le tecniche di utilizzo degli ausili che gli serviranno dopo la chirurgia;
  2. può contribuire a ridurre il rischio infettivo attraverso una adeguata igiene, preparazione della cute e profilassi;
  3. consente di pianificare la dimissione facilitando un rientro a domicilio precoce e la programmazione delle sedute riabilitative ambulatoriali;
  4.  riduce l’apprensione emotiva dei pazienti e familiari.
gruppo di lavoro del Corso di Laurea in Digital Education, Annamaria De Santis e Luca Marrone

Il video tutorial è proposto agli utenti in fase pre-chirurgica unitamente ad altri numerosi contenuti di approfondimento presenti nella pagina “percorsi riabilitativi” https://www.ausl.re.it/Sezione.jsp?idSezione=31933

















Redazione 1

