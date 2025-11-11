Obbligo polizza assicurativa contro eventi catastrofali: giovedì un webinar Lapam Confartigianato

A partire dai prossimi mesi, tutte le imprese saranno tenute ad adeguarsi al nuovo obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali, una misura introdotta per tutelare il tessuto produttivo italiano di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e imprevedibili.

Per fare chiarezza su norme, tempi, coperture e soluzioni operative, Lapam Confartigianato organizza un webinar informativo dedicato alle imprese.

L’appuntamento è in calendario per giovedì 13 novembre, a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 18. Relatore dell’incontro online sarà Gianluca Barilli, referente Artigianbroker.

Durante l’incontro verranno approfonditi diversi temi della normativa, tra cui il perché sia stato introdotto questo obbligo, il contesto normativo e le ragioni della misura. Si approfondiranno anche le modalità su come adeguarsi correttamente, i tempi, le caratteristiche dei prodotti assicurativi, le coperture, le franchigie e le modalità operative. Si aggiungeranno anche le conseguenze del mancato adeguamento con rischi e sanzioni per le imprese non conformi. Infine si offrirà una panoramica delle soluzioni proposte dall’associazione tramite Artigianbroker, insieme agli strumenti e alle opportunità per le imprese associate.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione compilabile sul sito www.lapam.eu.